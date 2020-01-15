義守大學為增強學生健康知能，上學期開設校級通識「健康醫學密碼」核心課程，輔導學生心肺復甦術（CPR）考照，計有1598位參加，1452位順利過關，通過率高達91％。

義大為全台唯四設有醫學院的綜合大學，具備開設醫學跨領域課程雄厚實力，上學期起，通識教育中心開設「健康醫學密碼」課程，除了聘請優秀師資，更邀請紅十字會教授CPR課程，指導急救訓練與協助考照，鼓勵學生助人也助已。

為加強學生實務操作與健康識能，老師除了細心傳授基本救護知識外，更教導三角巾創傷包紮、CPR與自動體外心臟電擊去顫器「AED」等操作技法，讓同學實際演練，期能在遇到緊急事件時能即時反應。

財務金融管理學系一年級黃佳韻與江昕潔同學強調，考取證照後，如遇到需急救的情況，將能在第一時間進行搶救，可望挽救生命，透過該課程不僅學到新知識與技能，還可助人，意義非凡。

義大校長陳振遠表示，因應未來人才需求變革，義大積極跨域整合，引入智慧科技專業，鼓勵師生跳脫框架，翻轉產學研合作模式，除聚焦「跨域創新、競逐全球」，更跨域整合醫學、智慧科技領域，同時開設「健康醫學密碼」等課程具體落實，積極發展義大成為以醫學、智慧科技為核心，具跨域創新、產學服務能力的國際化綜合型大學。

(中時 )