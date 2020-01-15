俄羅斯國防部和扎里夫造船廠( Zaliv shipyard)，將在二月份簽署建造2艘兩棲突擊艦的合約，這將是20多年來，俄國造船廠首次建造接近2萬噸的大型軍艦。

防衛世界(Defense World)報導，兩棲攻擊艦將能夠攜帶直升機、部隊和裝甲車，俄羅斯海軍很早就評估過，兩棲攻擊艦的戰區影響力比航空母艦來的重要，因此在2011年時，已經託法國，來建造2艘西北風級(Classe Mistral)，然而就在即將交貨的前夕，發生與烏克蘭的克里米亞爭端，隨後法國決定，拒絕交貨這2艘兩棲攻擊艦，交易取消後，巴黎退還了莫斯科約12億歐元。之後廉價賣給埃及。

兩棲突擊艦是俄羅斯國營船舶設計局所設備，排水量大約在25000噸以上，艦長大約220公尺，預計可搭載20多架重型直升機，船後方有進出閘門，可攜帶2個強化海軍陸戰隊營，總兵力為900人。

比較大的難題是，俄羅斯的已經很多年沒有造過這麼大噸位的軍艦了，所幸位在黑海的紮利夫造船廠仍具備建造更大噸位油輪的實力。扎里夫造船廠在克里米亞半島東側的刻赤。

塔斯社援引業內人士的話說：「首艘突擊艦將可在五月初安放龍骨，正好可慶祝衛國戰爭勝利75週年(俄國擊敗納粹紀念日)。」

暫定艦名為塞瓦斯托波爾號(位在克里米亞，為重要軍港)和符拉沃斯托克號(俄國遠東重要軍港，中文名海參崴)。

(中時電子報)