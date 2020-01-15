電影配樂家漢斯季默（右）與歌手Lebo M.（左）共同打造《獅子王》的歌曲，近年兩人相擁演唱〈Circle of Life〉，感動樂迷。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

從動畫、音樂劇到擬真版電影，迪士尼經典作《獅子王》不斷翻轉演出形式，現在電影交響樂版本也將首度來台演出，3月下旬起在北、中、南三地巡演，曾獲葛萊美獎的配樂原唱歌手Lebo M.，也將首度來台領銜獻唱。

Lebo M.最為人熟知的演唱段落，就是在片頭以非州祖魯語高亢呼喊：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」接著帶出主題曲〈Circle of Life〉，這可說是《獅子王》的形象標誌，連配樂家漢斯季默都說：「Lebo M.是真正的獅子王。」

唱出曠野般的聲音，和Lebo M.的貧困童年有關，他的本名是Lebohang Morake，1964年出生於南非約翰尼斯堡，從9歲就開始在街頭和婚禮走唱賺錢。

Lebo M.表示，「我喜歡音樂，我應是那時小鎮最年輕的歌手，也是最受歡迎的小孩，這段歷練，讓我有機會獲得專業人士的認可和培養，我是幸運的人。」

《獅子王》由漢斯季默、艾爾頓強擔任配樂主創，Lebo M.受邀參一腳，以非州祖魯語譜寫一曲〈Nants Ingonyam〉，漢斯季默表示，整個主創團隊都認可，「這個段落，可說是奠定了整部動畫音樂的基礎。」

這回來台的電影音樂會，播放的是2019年推出的擬真版電影《獅子王》，全新的視覺特效，連獅子鬃毛隨風飄揚的細節畫面，也如實呈現，栩栩如生，令觀眾驚奇。

演出將於3月27日至28日在高雄衛武營歌劇院、3月29日與4月2日在台北國家音樂廳、4月4日到台中國家歌劇院登場。由馬歇爾．鮑恩擔任指揮，台北場、台中場樂團為長榮交響樂團，高雄場樂團為國立台灣交響樂團，合唱團部分皆由國立實驗合唱團擔任演唱。

(中時 )