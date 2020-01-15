佛光山2020年春節平安燈法會將於1月25日至22日（農曆大年初一至二十九）展開，春節各項特色活動，將有佛教界首創的「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」、「2020光照大千祈福活動暨提燈大會─大米、小米迎新春」，融和祈福、科技、文藝和美食，邀請民眾前來走春，過個幸福年。

2020年春節平安燈法會，以「行道天下增福慧、科技春遊賞燈趣、福滿人間善美揚、美味蔬食任君嚐」四大主題呈現；1月25日至30日(農曆大年初一至初六)的晚間8點半，「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」登場，屆時將有400台無人機照亮大雄寶殿的夜空，以佛教和佛光山的元素呈現。

「2020光照大千祈福活動暨提燈大會─大米、小米迎新春」，自1月25日至2月9日(農曆大年初一至二月十六)每晚7點開始，有高達10米的「大米」花燈，可以同時容納50人一起向大佛獻燈祈願。

此外，佛陀紀念館「吉祥家族─動物動起來」，故宮新媒體藝術展和AR導覽，法寶堂推出「佛國之旅科技體驗」，展現佛教結合科技之特色，另有叩鐘祈福、點燈祝禱及豐富藝文活動，佛光大道、32養生蔬食館等處則可品嘗各地風味蔬食，歡迎民眾春節走訪佛光山，為新年帶來新氣象。

(中時 )