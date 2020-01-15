蘇花改通車，今年春節旅遊花蓮旅客預料激增，到花蓮停留住宿需求大，不過非法旅宿以及「日租」套房仍存在，花蓮縣府觀光處代理處長張志翔表示，務必慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證，暨專用標識的合法旅宿業住宿，民眾可上臺灣旅宿網查詢，選擇安全有保障的住宿，縣府也將要求非法旅宿停業，再有營業就斷水斷電。

1月6日蘇花改開通及國道客運北花線通車，花蓮旅遊將可具吸引力，預料也將為花蓮觀光帶來可觀的旅遊人潮。張志翔表示，因應春節旅遊旺季，縣府已請旅宿公、協會協助要求縣內各旅宿業者，務必加強公共場所自主防火管理及災害應變能力，避免大量用火用電釀成火災，提供旅客安全舒適的住宿環境。

張志翔表示，違法日租套房未經政府立案登記，住宿品質及安全沒有保障，消費者若為省些荷包入住非法旅宿，屆時省錢不成，反而將自己陷入公安危機中，因此呼籲消費者，訂房前務必利用臺灣旅宿網查詢，避免誤訂非法旅宿。花蓮縣府觀光處與縣內旅宿業公會、協會等密切合作宣導，保障合法業者權益及民眾旅遊安全。

至於違法旅宿，經縣府查獲違法經營事實，將依違反發展觀光條例規定開罰取締，如業者仍不歇業繼續經營，則連續處罰並斷水斷電。

(中時 )