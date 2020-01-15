彰化市過年福利全國第一好！為了發放70歲長者每人6000元紅包，彰化市公所號召73里的里幹事和志工，組成了200多位的人力點點鈔機點數1億4095萬2000元。（吳敏菁攝）

彰化市過年福利全國第一好！為了發放70歲長者每人6000元紅包，彰化市公所號召73里的里幹事和志工，組成了200多位的人力點點鈔機點數1億4095萬2000元。（吳敏菁攝）

彰化市過年福利全國第一好！為了發放70歲長者每人6000元紅包，彰化市公所號召73里的里幹事和志工，組成了200多位的人力點點鈔機點數1億4095萬2000元。（吳敏菁攝）

彰化市過年福利全國第一好！為了發放70歲長者每人6000元紅包，彰化市公所號召73里的里幹事和志工，組成了200多位的人力點點鈔機點數1億4095萬2000元，花2小時完成，70多名員警戒護，陣容壯大，長輩們很開心，「準備過年了！」

該不該花敬老金？發放金額又該多少才好？一再掀起爭議，台北市長柯文哲就批評過彰化縣不顧財政，彰化市長林世賢坦承，這項敬老福利金對建設多少有點排擠，但這項傳統已經維持23年，要突然縮減實在不容易。尤其，鄉下收入和台北市不能相比，「會持續發放下去」。

林世賢也感謝里長幫忙把紅包送到長輩手中，強調彰化市公所財政收入才10億多元，上任後就不斷寫計畫，向中央爭取建設經費，畢竟公所這層級要有自主財源來做建設不容易，以不斷提計畫，建設彰化市。

15日清晨運鈔車在警方的戒護下到介壽藝文館前，將錢從車上抬下，公所也安排里幹事和志工大陣仗開始點鈔，將6000元分裝放進紅包內，大夥數到了手抽筋，笑稱是最大的人力合體點鈔機，「能當過路財神也是種福氣啊」

這次彰化市內符合領取資格長輩共2萬3492人，將發放1億4095萬元2000元，南瑤里長輩最多，共537萬元；有名里幹事剛好16日要退休，擔任里幹事最後一天能夠為長輩發紅包直覺是榮幸，「看到長輩的笑容，是當里幹超級開心的事了」。

(中時 )