索尼旗下電玩事業索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment，SIE）表示，今年不會參加在洛杉磯舉辦的電玩E3大展，強調該活動並未在2020年策略規劃裡。

此為索尼連兩年缺席這場電玩界年度盛會，不但令許多人感到驚訝，也意味該公司策略的轉變，不打算讓最新遊戲機在E3展亮相。

SIE發言人向The Verge表示，「公司在經過全面的評估之後，決定不參加2020年E3大展。我們非常尊敬主辦單位ESA，但E3 2020的願景並非我們今年所著重的方向。」

(工商 )