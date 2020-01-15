連2年不參加 索尼再度缺席E3電玩展 18:052020/01/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 索尼旗下電玩事業索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment，SIE）表示，今年不會參加在洛杉磯舉辦的電玩E3大展，強調該活動並未在2020年策略規劃裡。 此為索尼連兩年缺席這場電玩界年度盛會，不但令許多人感到驚訝，也意味該公司策略的轉變，不打算讓最新遊戲機在E3展亮相。 SIE發言人向The Verge表示，「公司在經過全面的評估之後，決定不參加2020年E3大展。我們非常尊敬主辦單位ESA，但E3 2020的願景並非我們今年所著重的方向。」 (工商 ) #索尼 #E3 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 嚇！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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