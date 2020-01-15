疾管署今（15）日表示，即日起將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，提升民眾和醫療院所之警覺心，有助於及時掌握疫情與感染來源及相關風險因子，以阻斷疫情傳播，降低國人感染之風險。

另外，疾管署說，今天發布符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義的2名檢驗中個案，其檢驗結果，1名為流感與新型冠狀病毒皆陰性，另1名為H1N1流感病毒陽性，因此皆排除；至今通報9例疑似案例，也均已排除。

疾管署提醒，醫療院所診治病患時，如發現疑似個案符合病例定義，務必於24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將針對疑似病例進行隔離治療、疫情調查、自主健康管理及接觸者健康監測等防治措施。

疾管署表示，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，呼籲計劃前往當地及鄰近區域的民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，同時落實肥皂勤洗手、配戴口罩等個人防護措施；返國入境14日內如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形(TOCC)。

(工商 )