王松奇、王青石父子已在《銀行家》發表數十篇書法、散文作品。（取自鳳凰網）

大陸核心期刊《冰川凍土》大肆吹捧「導師崇高感」、「師娘優美感」的奇葩論文，引發的爭議至今尚未平息；如今又傳出中國社會科學院金融研究所前黨委書記王松奇，在其擔任主編的《銀行家》雜誌開闢「父子集」專欄，刊登本身的書法作品，以及2006年當時才10歲、其子王青石的文章，至今已有數十篇。

《銀行家》由山西省社科院主管，被列為中國社會科學院人文核心期刊目錄的專業刊物之一。2006年，王青石首度在《銀行家》發表散文、詩歌時，年僅10歲、就讀小學五年級，父親王松奇並曾在同一本期刊發表《爸爸的話》，推介兒子的新書。

王松奇認為，王青石的作品「文筆清純生動，風格華麗雋永，像是一股清新的風吹進了《文化休閒》欄目」。但王松奇也曾在文章中自問：在自己主編的雜誌上發表自己兒子的作品，算不算是「以權謀私」？

「我兒子王青石的才氣遠在我之上，他的文章和詩歌是我們這些已略有文名的教授在當年寫不出來，現在更寫不出來。我連續三期甘冒風險刊登我兒子王青石的文章，實際上就是要顯露一種所謂『外舉不避仇，內舉不避親』的處世姿態和不拘俗套，文章至上的辦刊理念。」王松奇回應，刊登本身書法作品、兒子文章「沒有問題」。

(旺報 )