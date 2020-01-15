台北地檢署(陳志賢攝)

跆拳道奧運金牌選手陳詩欣，因與邱姓友人發生賣車糾紛，日前到台北地檢署控告邱姓友人詐欺。陳詩欣3年前也因爆出婚外情風波，鬧上新聞版面。

據了解，陳詩欣日前欲出售仍在貸款中的2輛轎車，透過邱姓友人找賣家，她拿了90萬元給邱男，事後2輛車分過戶至新北市士林區及桃園，邱男將2輛車過戶後，曾開1張160萬元的支票給陳詩欣，但支票跳票，她因遲遲沒收到賣車款項，懷疑遭邱男詐騙，向北檢遞狀控告邱男詐欺。

(中時 )