跆拳道奧運金牌選手陳詩欣 賣車拿不到錢告中間人詐欺 18:032020/01/15 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 奧運跆拳道金牌陳詩欣。（資料照，張祈攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署(陳志賢攝) 跆拳道奧運金牌選手陳詩欣，因與邱姓友人發生賣車糾紛，日前到台北地檢署控告邱姓友人詐欺。陳詩欣3年前也因爆出婚外情風波，鬧上新聞版面。 據了解，陳詩欣日前欲出售仍在貸款中的2輛轎車，透過邱姓友人找賣家，她拿了90萬元給邱男，事後2輛車分過戶至新北市士林區及桃園，邱男將2輛車過戶後，曾開1張160萬元的支票給陳詩欣，但支票跳票，她因遲遲沒收到賣車款項，懷疑遭邱男詐騙，向北檢遞狀控告邱男詐欺。 (中時 ) #陳詩欣 #友人 #詐欺 #賣車 #過戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中第七選區 反擊何欣純提告 莊文勤反控詐欺 04:102020/01/11 地方新聞 加拿大檢方：孟晚舟涉詐欺 符合引渡美國要求 14:012020/01/11 財經 性侵泥醉女 狡辯兩情相悅渣男子遭訴 15:312020/01/11 社會 被友人警告「投不一樣就別來往」 曹西平：自以為是誰？ 08:592020/01/12 娛樂 社會熱門新聞 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 刑案 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 高雄出現野人？ 老翁孤身住路旁樹叢23年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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