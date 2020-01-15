秘魯警方今天表示，6名觀光客據報在印加文明遺址馬丘比丘（Machu Picchu）一座神殿內遺留排泄物，警方依破壞文化遺產等罪名逮捕他們。

法新社報導，來自智利、阿根廷、巴西及法國的6名觀光客，擅自闖入印加文明遺址馬丘比丘太陽聖殿（Temple of the Sun）的管制區，且被園區巡查員發現，當地警方於本月12日逮捕6人。

相關當局指出，4名男子和2名女子在這座具有600年歷史的神殿內遺留排泄物。

當地警方今天告訴記者，年齡介於20歲至32歲的6人都被控「破壞文化遺產」。

其中一名阿根廷遊客據傳坦承自己試圖挪動神殿牆壁的石塊，結果石塊掉落在地面形成凹痕，石塊也有碎裂痕跡。

警方還說，這名阿根廷人將留在馬丘比丘，等待今天下午的法院聽審，至於他的5名同夥都「將被驅逐出境」。

這名28歲阿根廷觀光客若被判定犯下破壞秘魯文化遺產的罪名，他將面臨至少4年徒刑。

(中央社)