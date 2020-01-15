下午中常會確定由政策會執行長曾銘宗代理秘書長（右），立即召開總辭後中常會，推舉中常委林榮德為代理黨主席。（趙婉淳攝）

國民黨下午舉行敗選後首次中常會，黨主席吳敦義率副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌，以及組發會、文傳會、行管會、革命實踐研究院等一級主管在會中「總辭」，會後吳敦義特地下樓向久候的支持者致謝，看上去神情疲憊，媒體詢問「領導上有沒有錯？」，吳回「沒有錯！名單沒有錯，完全總辭，謝謝」，媒體追問是否對敗選負責、請辭是否感到委屈，吳頭也不回快步離去。

下午中常會確定由政策會執行長曾銘宗代理秘書長，維持黨務運作，「總辭」中常會結束，曾銘宗隨即召開臨時中常會，會中推舉中常委林榮德代理黨主席，曾承諾將舉辦公開、透明、公正的選務。

國民黨原規劃由政策會執行長曾銘宗代理主席，下午於常會上中常委針對黨章明定，「主席缺位時，由副主席依全代會通過的順位代理，並在3個月內補足原任所遺任期」，且依據人民團體法，須具備理事身分才能被推選為理事長，而曾銘宗既非中常委也非副主席，因此缺乏適法性。

根據吳敦義總辭方案，兩位副主席同步請辭，黨中央無人選可代理主席，隨後討論到接下來推派誰主持中常會，留任曾永權接下代理黨主席是其一考量，但考量須重調總辭案，後朝變動性較小方式，由代理秘書長的曾銘宗續開請辭後首次中常會，會中推舉林榮德擔任代理黨主席。

曾銘宗與林榮德連袂召開記者會，承諾將舉辦公開、透明、公正的黨主席補選與中常委改選，希望由最具代表性與最有能力的人當選主席，帶領歷經重大挫敗後的國民黨永續經營。

曾銘宗歡迎青壯世代等有助於提升國民黨形象的人，踴躍登記參與黨主席競選，也樂意接受中常委的各式意見，隨後曾銘宗立即召開各單位會議，強調今天起要闊步向前走，國民黨必須做好國內最大反對黨的角色，才有助於政黨政治的發展。

代理黨主席林榮德表示，未來將選出重振國民黨雄風的適當黨主席人選來領導國民黨，讓兩岸和平發展，下周中常會正常運作。

在中常會未結束前，有多名挺吳支持者手持花束準備獻花，感恩吳敦義這陣子辛勞，但並沒有要慰留，吳敦義結束常會後，在中常委李德維陪同下，特地下樓向支持者致謝，看上去神情憔悴。

面對媒體詢問是否致歉，吳敦義拉高分貝強調，「全部都總辭了，而且馬上要展開補選，3月7號就投票」，媒體詢問「領導上有沒有錯？」，吳回「沒有錯！名單沒有錯，完全總辭，謝謝」，媒體追問是否對敗選要負責、請辭是否感到委屈，吳敦義頭也不回快步離去。

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(中時 )