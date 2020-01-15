韓國女星具荷拉去年11月輕生，她出身韓國一線女團KARA，KARA以一首《Mr.》紅遍日韓，而編舞的老師裴潤靜一手打造超夯舞蹈，近日她收到具荷拉生前為她創作的畫作，感傷PO文哀悼。
裴潤靜在IG難過寫下：「現在才收到妳的畫。一定要掛在家哩，那天晚上睡覺才和你通話，你說你換到凌晨，時間過得真快，好想你，你過的好嗎？」裴潤靜字裡行間都是不捨的語氣，感慨具荷拉的去世。
(中時電子報)
韓國女星具荷拉去年11月輕生，她出身韓國一線女團KARA，KARA以一首《Mr.》紅遍日韓，而編舞的老師裴潤靜一手打造超夯舞蹈，近日她收到具荷拉生前為她創作的畫作，感傷PO文哀悼。
裴潤靜在IG難過寫下：「現在才收到妳的畫。一定要掛在家哩，那天晚上睡覺才和你通話，你說你換到凌晨，時間過得真快，好想你，你過的好嗎？」裴潤靜字裡行間都是不捨的語氣，感慨具荷拉的去世。
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