買房一直是最需要花時間考慮的課題，許多人認為，除了價錢以外，還有生活機能、交通，工作，甚至關乎到小孩的未來。有一位打算買房的民眾正猶豫著，到底要選擇「台北市的老公寓」還是「新北市的新大樓」？不過，對於此問題，網友卻一面倒選擇「它」。

原PO在PTT的房售資訊板上發文詢問，他身為雙薪家庭，正在考慮要在何處買房，如果有小孩的話要優先選哪個？他認為「台北市的老公寓」交通方便，甚至不用搭交通工具，走路就能到。此外，附近的電影、百貨都相當方便，生活周遭一堆名店，能夠省下去外縣市的時間。但是屋齡逼近50年的老公寓就必須每天爬樓梯、追垃圾車、等包裹，最困擾的就是停車位的問題。

然而，新大樓除了上班時刻要排隊近台北市外，全新住宅、有電梯、有管理室，停車位都準備妥當，只是假日到北市就得人擠人、找車位。價錢差不多，全新住房感受，仍使原PO猶豫不決，抵擋不住台北市蛋黃區的魅力。

不過，PTT網友卻是一面倒認為應該選「新大樓」。不少人覺得住新房子才好，有人就舉例，「朋友大安區老公寓，裡面裝潢再好，還是看得出老感」。另外裝潢在新屋也能用比較久，與其買老房子再等20改建，不如直接住新房，畢竟「人生就那幾年，何苦？」況且，百貨、電影並不是每天的休閒活動，不需要住那麼近；反倒是新北捷運越蓋越多，有小孩住新大樓絕對無誤！

尤其，網友真對原PO有小孩的條件，認為「電梯」、「車位」和「學區」為最重要考量。當然還是台北市學區最好，但新北新大樓有公設，請家教方便，交通也可以選靠近捷運的。不過，最重要的是要看影不影響上班，網友指出「如果都沒有上班時間跟必須進公司的問題，住在哪就沒問題」。

(中時電子報)