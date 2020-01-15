福智基金會台中學苑南屯教室，響應政府政策，開辦關懷據點。（黃國峰攝）

農曆春節是華人世界，家族團圓的日子，但對獨居的老人家則是一種奢望，福智團體台中學院公益路關懷據點，日前舉行寒冬送暖，獨居老人圍爐活動，熱騰騰、香噴噴的素年菜一一上桌，澎派又豐盛，讓老人家們，足感心。

福智佛教基金會，推動有機無毒農業，保護生命，在家弟子成立里仁公司，販售健康加工食品及環保生活用品，直營店遍及全台，台中市里仁公益路店面因樓上有閒置空間，基金會也利用來成立老人關懷據點，結合政府與宗教團體的力量，來關懷社區老人。

關懷社區長輩，歲末送暖，福智佛教基金會南屯教室，日前席開數桌，除邀請10位社區獨居長輩外，也邀請平常就在教室上課的長輩，在這歲末寒冬之際，大家聚聚，吃上素食養生健康餐，讓大家吃得健康外，圍爐話家常，腦筋也來活動活動。

福智基金會台中學苑執行長王碧宏指出，基金會往年就一直有這樣的關懷機制，2015年後開始結合政府政策，開創據點，關心在地長輩，而圍爐活動，一方面除能讓原本就來這兒上課的長輩參與外，也邀請鄰里內獨居長輩，一起來聚聚，重溫舊時圍爐樂趣。

(中時 )