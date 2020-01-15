台中市大安區農會義賣做公益，募集1000多包安農香腸贈送給弱勢戶。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

歲末寒冬送暖，台中市大安區農會發起「安農香腸送愛心」活動，短短半個月，募得上千包香腸，15日舉行捐贈儀式，共計375個弱勢戶受惠，現場洋溢一片溫馨氛圍，也為社會注入一股暖流。

大安區農會發起「2020安心呷．農為您～安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，凡民眾購買安農產銷履歷「大安禮尋」肉鬆禮盒一盒，農會就捐出一包價值200元安農香腸做公益。

總幹事蔡建宗表示，在近短斷半個月時間，即募集約1000多包安農香腸，嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地區375戶弱勢族群，希望讓他們享受美味安農香腸，增添過節喜氣、溫馨過好年。

大安區農會指出，「安農飛天豬香腸」自2016年起連續4年榮獲「台灣農漁會百大精品獎」，為了感謝民眾支持，過年前夕發起公益活動，結合台中市農會、仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場、華山基金會等機關團體共襄盛舉，連結民眾帶動全區市民發揮愛心，讓愛心溫暖需要幫助的人。

(中時 )