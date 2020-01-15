今年春節滿漢御品結合牛肉麵與《龍藏經》的「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」圖騰，推出限定款。（劉宗龍攝）

文創是門好生意，台北故宮院長吳密察預估今年故宮的文創商品收入可達到6.8億，故宮的文權授權也越趨多元、跨界，在農曆春節前夕，故宮精品讓鎮館之寶《龍藏經》與滿漢御品跨界合作，將中華飲食文化代表之一的牛肉麵與國寶結合，也將曾屬皇室的《龍藏經》中的祥瑞作為年節禮的祝福。

《龍藏經》為清孝莊皇太后決策，由康熙帝全力支持下，為祈求國泰民安歷數年並耗費數萬兩黃金而製成，全部法典由泥金寫成，這套經典為世上年代最久，保存最完整的宮廷手抄本《大藏經》，其中包含有康熙帝對祖母的孝心，也有安定不同族群的用心，相傳見此典可獲七世福報。

《龍藏經》在故宮人員修復時，意外發現在經書的裝幀「黃緞織花袷經衣」夾層中，發現內裡還暗藏有龍紋紋飾，經歷4年的研究，才讓《龍藏經》暗藏300年的秘密圖樣「七團龍紋」公諸於世。今年滿漢御品的春節限量品，即結合了「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」為上蓋包裝，並以古代宮廷器冊的天圓地方為概念，與「龍乘雲」碗身相呼應。

15日故宮精品小編巧扮「隆哥」出場進行「封寶禮」，藉清朝皇帝年前宣告所有公署停止辦公的儀式，在尾牙的季節，宣告滿漢御品《龍藏經》圖騰限量組合正式宣告上架，故宮文創行銷授權處科長高登賢指出，文物圖騰的授權與使用都是由雙方再三討論，確認將文物的精神乃至色澤正確使用，且《龍藏經》正於故宮南院展出，《龍藏經》圖騰滿漢御品的推出，也有帶動民眾赴南院觀展的相輔相成作用。

故宮精品也延續「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」包覆與守護《龍藏經》的意涵，將此圖樣印製在紅包袋上，為民眾新的一年及壓歲錢再添祝福。限量《龍藏經》圖騰紅包，民眾於23至29日於故宮商店消費即可獲得乙份。

(旺報 )