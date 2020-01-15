農曆新年就要到來，華航商品零售通路優惠不打烊，持續推出機上購買及網路預訂促銷；另外，緊接在春節後的西洋情人節，買禮溫暖情人心還能省荷包，眾多商品最低下殺66折！

1-2月華航「e-Shopping」網路預購免稅品(機上提貨)，品項更多，回饋最優，除有1件88折、2件85折、3件8折超值優惠(部分商品除外)，折扣後單筆滿250美元另加贈華航行李箱保護套。

於機上購買「SkyBoutique」雜誌之免稅品，也享有9折優惠(部分商品除外)；伊麗莎白雅頓黃金導航膠囊、植村秀全能奇蹟金萃潔顏油、Godiva巧克力禮盒均推出新年限量版，另有diptyque青蕨淡香精、歐舒丹新經典玫瑰皇后系列套裝等，都是熱門推薦商品。

除免稅品外，機上「Home Delivery」(送貨到府)雜誌/「eMall」網路購物平台，部分LOGO商品有66折超低折扣，如1-2月主力商品「華航X萬國通路行李箱」，購買即贈收納三件組、行李箱束帶、行李箱保護套，原價6,980元現在只要4,607元，旅行必備品就能一次帶回家。

華航看好節慶送禮需求，不論是機上或網路購物皆提供多樣化選擇，讓消費者送禮送到心坎裡；同時華航服務不斷精進，繼2019年2月與戶外運動品牌The North Face合作的全新盥洗包上線後，陸續推出紅色、黑色和迷彩，今年春季還有神祕新色包裝登場，預計再掀一波討論話題。

(工商 )