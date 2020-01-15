韓國「朝鮮日報」今天刊登駐北京特派員朴秀纘的專文指出，101年歷史的中國國民黨在這次大選中因未讀懂台灣年輕人高漲的反中情緒，如今衰退至站在生死存亡的十字路口上。

專文指出，在台灣大選中慘敗給民進黨的中國國民黨內部革新浪潮甚囂塵上，在吐露危機感的同時，也對一直強調與中國交流的當前國民黨論述進行自我反省。在台灣反中情緒高漲下，這種狀態恐難繼續維繫。

報導強調，甚至有言論稱，擁有101年歷史的國民黨站在了生死存亡的十字路口上。

繼2016年大選後，國民黨在11日舉行的大選中再次以低於40%的得票率宣告慘敗。同時舉行的立法委員選舉中，國民黨僅獲得38個席次，而民進黨則拿下61席。

專文指出，國民黨衰退的原因是年輕選民對它反感。國民黨創造了台灣經濟的成長，並在中國開始改革開放後主導兩岸關係改善。重視與中國關係的國民黨卻未能讀懂年輕一代歷經太陽花運動和香港反送中示威後不斷暴漲的反中情緒。

此外，朴秀纘指出，新舊世代交替失敗也是國民黨問題所在。國民黨、民進黨經初選而獲得提名參選區域立委的選將中，平均年齡分別為63歲、51歲；現年72歲的國民黨主席吳敦義歷任市議員、市長、立法委員、行政院長、副總統等，也已縱橫政壇40年。

此外，國民黨內還出現不少應重新審視被視為兩岸論述神主牌「九二共識」的聲音。國民黨認為只有兩岸關係穩定才能夠和中國經濟合作，因而一直擁護「九二共識」。但，許多國民黨內中生代人士主張，「時代已經改變」。

(中央社)