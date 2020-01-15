交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌與相關單位，15日現勘台61線房裡交流道匝道增設案，聽取苗栗縣府工務處、公路總局簡報。（巫靜婷攝）

地方期盼台61線房裡交流道增設「南入、北出」匝道，交通部長林佳龍與相關單位15日現勘。（巫靜婷攝）

交通部長林佳龍現勘西濱房裡交流道

台61線西濱快速道路房裡交流道僅設有「南出、北入」匝道，引起苗栗苑裡的鄉親怨聲載道，批評匝道是「半套」設計，要求改善匝道設計，交通部長林佳龍15日會同公路總局、縣府工務處等單位現勘，針對台中及苗栗鄉親均期盼中央能「買單」約7.2億的用地、工程經費，林允諾協助解決。

西濱房裡交流道因僅「北上匯入、南下匯出」功能，導致北上用路人欲前往苑裡，必須提前在大甲交流道下匝道，或是續行至通霄一交流道，才可匯入平面道路，來回多繞約16公里返回苑裡；從苑裡南下也需繞行至台中大甲才能匯入西濱高架，引起苑裡鄉親強烈反彈，批評設計「不夠便民」。

補足台61線房裡交流道「北出南入」功能，苑裡鄉親期盼盡速增設「南入、北出」匝道，嘉惠台中及苗栗的鄉親。（巫靜婷攝）

地方期盼房裡交流道盡速增設「南入、北出」匝道，惟目前適合增設的位置落在台中市大甲區境內，經台中市府與苗栗縣府協商達成共識，向交通部公路總局提請專案，爭取全額補助用地費約6000萬元及工程費約6億6000萬元，總計約7.2億元，改善匝道設置，補足「北出南入」功能，獲交通部允諾協助解決。

台61線西濱快速道路房裡交流道僅設有「南出、北入」匝道，引起苗栗苑裡的鄉親怨聲載道。（巫靜婷攝）

林佳龍聽取簡報後表示，受限於「省道快速公路增設交流道申請審核作業要點」規範，此案應採「改善」既有房裡交流道進行後續推動，將由交通部協調解決土地徵收、拆遷補償等用地取得問題，工程經費也將同步到位。

房裡交流道有望半套變全套，嘉惠苗栗苑裡和台中市大甲區福德、銅安、日南、西岐等里民及周邊工業區交通需求。林佳龍強調台61線快速便捷，不僅是CP值最高的幸福公路，更是1條觀光大道，他指出，西濱南北向可分流國1、國3的車流壓力，增設匝道對地方繁榮更有莫大的效益。

(中時 )