台北一名陳姓少婦生了寶寶後，習慣以右側乳房哺餵母乳，右胸竟從原本D罩杯「升級」G罩杯，造成大小胸，日前她透過自體脂肪隆胸手術，將左胸增大為G罩杯，改善胸形對稱問題。

27歲陳姓少婦一連兩胎都親餵母乳，因習慣以右側乳房哺餵，未讓左右胸部輪替，等到第二胎將斷奶時，驚覺胸部左右差距3個罩杯，經按摩等方式無法改善，只能在左胸加墊，也對身材失去自信。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，若長期習慣用一側哺乳，造成兩乳房泌乳量明顯差距，單側乳腺極為發達等諸多原因影響下，的確可能在哺餵後出現兩胸大小不一或鬆弛下垂情形。

吳文宏說，女性兩側乳房差距在1個罩杯內尚屬正常，如果相差2個罩杯以上影響外觀、生活，可透過手術改善。

吳文宏表示，要改善兩胸明顯不對稱情況，可選擇將較大一側透過手術縮胸，或把較小一側乳房植入義乳，也可抽取自體脂肪隆胸。陳姓少婦最後採取自體脂肪隆胸，將左乳從D罩杯升級G罩杯，術後仍需追蹤3個月。

光田綜合醫院表示，造成大小胸原因與先天發育、荷爾蒙、疾病、生活習慣或姿勢有關，如睡眠習慣側躺長期壓迫，選擇不合大小罩杯或胸罩穿法有誤，長期姿式不良習慣翹腳或脊椎側彎，甚至長期低頭滑手機影響頸椎、駝背，都可能造成大小胸。

(中時 )