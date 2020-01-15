不理性者自稱臥底，在挺韓群組大罵三字經。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真）

「林紘立」嗆聲說要「一槍一個槍斃」韓粉。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真）

總統大選過後，許多挺藍粉絲團、LINE群組，都出現不少自稱「臥底」的民眾表明身份，不少人洋洋得意，留言表示自己是反串，並與韓粉發生口角爭執，有民眾投訴，他參加的韓粉群組中，有人公開表示他是民進黨，是「館長」派他來的，還嗆聲「張安樂、韓國瑜去死」，甚至大玩「翻群」，將其他成員一一踢出，因留言內容激烈，有人表示要向警方提告。

民眾投訴表示，部分不理性民眾混入韓粉群組，在大選結果揭曉後，十分得意表示自己是「臥底」，而在他加入的一個群組中，有署名「林紘立」的男子言行激烈，他先是嗆聲與他人對罵，揚言：「要是有槍，一定一槍一個槍斃你們。」接著又將其他成員大批踢出群組。

「林紘立」說代表館長陳之漢來「處理你們」，要韓國瑜及中華統一促進黨總裁張安樂去死，還說要張安樂把棺材留給自己，「遲早將他送回祖國大陸埋一埋。」，韓的支持者回應說：「贏都贏了沒必要這樣吧？」他就開始亂踢人，有成員不想再跟他爭執，也紛紛退群。

投訴民眾表示，最近他周遭一些挺韓粉絲團、群祖，好像都有類似狀況發生，他覺得內容很不理性，已將這些對話截圖，近日會向警方提告。

(中時 )