台中市政府勞工局支持身心障礙者就業，勞工局長吳威志15日前往轄內兩家清潔類庇護工場「向日葵工作隊」及「瑪利媽媽清潔高手工作隊（磐石隊）」，向庇護員工拜年、致贈新年紅包；代表市長盧秀燕送上新年祝福，慰問庇護員工一年的辛勞。

吳威志前往瑪利亞基金會附設的烘焙工廠，拜訪前庇護員工小倩。勞工局表示，現年32歲、中度智能障礙的小倩，高職畢業後無法適應一般職場環境，經市府協助進入「瑪利MAMA手作麵包」庇護工場，接受個別化工作訓練輔導，經過7年的庇護性就業服務後，小倩自107年1月由瑪利亞基金會附設烘焙工廠正式聘用為一般員工，為轄內庇護員工成功轉銜就業代表之一。一路上陪伴小倩的技術輔導員李慧娟見證小倩的蛻變，也直說「不容易！」

吳威志表示，身心障礙朋友因就業能力不足，往往無法順利進入一般就業市場，庇護工場的成立，提供了一個模擬的保護性職場，讓身心障礙者在這段過渡期中，學習充足的工作技能與社會訓練。

看到小倩這樣的成功案例，他覺得非常欣慰，也感謝各工場在就業服務上的陪伴及專業輔導，期待未來看到更多身心障礙者透過適切輔導而順利就業。

勞工局指出，台中市目前共有7家庇護工場，營運類型包含清潔、烘焙餐飲、觀光休閒及印刷等4類。109年為提供海線地區身心障礙者更完整的服務資源，將沙鹿區的「瑪利媽媽清潔高手工作隊（先鋒隊）」服務員額擴增2倍至12名，協助更多身心障礙者發揮就業潛能。

(中時 )