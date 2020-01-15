中市警局第四分局添購20件警用防砍反光背心，提供第一線值勤員警使用，實際測試效果不錯。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

去年一位鐵路警察處理乘客糾紛時，不慎遭乘客刺殺殉職事件，台中市警局第四分局分局長吳耀南，關心第一線值勤員警的安危，四處奔波打聽到，民間企業有研發一款新式防砍反光背心，在新的年度特別購買了20套防砍背心，分發給轄內四派出所使用，四分局同仁勤務執行上能更安全。

「鐵警殉職」事件歷歷在目，中市警局四分局長吳耀南以此前車之鑑，叮嚀員警值勤時，面對各式突發危險能評估局勢，保障自身安全下，順利完全任務，並為讓員警值勤時，能更有安全的防護設備，四處查訪，終於找到一款能防止刀砍的材料，製成背心後方便員警使用，因此花費20萬元，添購20件，置於派出所巡邏車上，讓值勤員警使用。

這款新式警用防砍反光背心，是由儷絲寶服飾公司，開發出的新式防砍自織材質布料，是沿用防彈背心材質，內襯以克維拉纖維編織，成品並通過財團法人紡織綜合研究所安全檢測，再經該公司反覆實測，防砍效果良好卓越，進而發展成新式防砍反光警用背心。

分局長吳耀南指出，盼防砍反光警用背心，可以讓員警於第一線守護人民安危時，獲得到更大的安全保障，遇到衝突事件，降低受害風險、順利完成各項任務，保護人民。

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(中時 )