國內基金管理規模再創新高，依投信投顧公會公布至去（2019）年底，基金規模正式突破4兆元大關，以國內股票型、指數股票型、跨國投資債券型規模增幅最大；據分析，主要是受惠2019年全球投資氣氛樂觀、國人退休理財平台議題發酵、境外資金回流等多重因素交互影響，境內基金12月整體規模較11月再成長1.19％。

依投信投顧公會統計，國內基金管理總規模至2019年底已突破4兆元大關，又再創歷史新高，相較2018年底規模2.57兆元，一年成長幅度逾55.71％。

去年台股基金表現不俗，2019年底境內基金規模較2018年底也成長25％。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股在2019年科技半導體類股領軍，大盤指數不斷創新高，台股又相對亞股具高殖利率4%與科技產業發展優勢，吸引外資持續匯入；展望2020年預計以5G產業為首，半導體供應鏈仍是領頭羊。

富蘭克林華美投信表示，2020年受惠景氣落底翻揚，加上5G通訊科技新趨勢帶動下，預料全球整體景氣表現仍偏向中性樂觀，而上半年股債等多項資產表現，仍值得期待。

(工商 )