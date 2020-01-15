國發會今（14）日召開「行政院地方創生會報」第14次工作會議，邀集相關中央部會及地方政府，輔導臺南市左鎮區、鹽水區、新營區、苗栗縣後龍鎮、新竹縣寶山鄉、峨眉鄉等六處地方創生計畫媒合相關資源，加速落實推動。

國發會說，臺南左鎮多堊地地形，農業發展不易，加上水源區開發限制，人口稀少、外流與老化問題嚴重。左鎮區公所為此提出地方創生計畫，積極引進魚(蚓)菜共生農法，整合餐飲及休閒觀光資源，並針對葛鬱金、萬壽菊等堊地新農業進行產品開發及銷售，提高當地農業附加價值，增加農民收入。

此外，國發會說，透過產學合作，發展無人機飛行學校，吸引外地學童就學，同時，活化經營左鎮老街老屋，行銷地方文化與休閒觀光，並導入企業進駐當地投資，提高當地就業，吸引人口回流。

第二是臺南鹽水，國發會表示，當地有古月津八景，歷史文化悠久，文風鼎盛，但人口外流與老化問題嚴重，近年鹽水蜂炮、月津港燈節等國際節慶帶動觀光產業興起，鹽水區公所提出打造嶄新月之美術館，推動指標裝置藝術作品設計活動，發展岸內糖廠影視基地，美化歷史街區文化藝術閒置空間，推動友善藝文移居、藝文品牌共生等，厚植文化藝術實力。此外，透過產學合作，推動鹽水特色農產品研發，提高農產價值，期望文化產業與農業繁榮發展，創造當地就業。

第三是臺南新營，為曾文溪北地區文化教育重鎮，國發會介紹，當地設有文化中心、美術館園區、多所高中職、國中小學校。新營區公所提出地方創生計畫，以翻轉教育創新思維，積極引進多元化實驗教育，結合線上學習，設置多元教育與學習陪伴中心，並推動新營市民學堂之探索教育事業，營造地方教育新思維，帶動地方教育產業蓬勃發展。

第四是苗栗後龍，最重要的農特產為「西瓜」，國發會說，當地好望角沿途有著白色巨大的風力機組，更是西濱沿海的景點之一。後龍鎮公所提出地方創生計畫，即是在當地中和、南港里發展西瓜雜糧產業區，透過開發新品種與耕作模式，提高農業產值，並整合好望角周邊觀光景點，改善海岸路線、自行車道等相關周邊環境，期望觀光與農業互惠，帶動地方發展。

第五、六則分別為新竹峨眉及寶山，均為臺灣客庄，國發會說，兩鄉雖然相鄰，地方特性迥然不同，分別透過創新思維與地方特色產業發展，率先提出新竹縣地方創生計畫。

國發會說，峨眉鄉為改善長期人口與青年持續外移的狀況，提出以十二寮休閒農業區為基地，打造十二寮時光村之創生事業，透過時間銀行與時間幣之概念，虛實整合創造免費生活圈，吸引更多青年進駐，帶動人口回流。

至於寶山鄉，國發會說，則因緊鄰新竹市及新竹科學工業園區，雖吸引許多年輕科技新貴居住，卻無法聚集相關商業活動，故公所規劃透過柑橘、橄欖與黑糖等地方特色農產品加值與行銷，以及結合客家文化發展蠟燭產業，打造成為臺灣綠寶石山城，以帶動地方特色產業發展，創造就業鼓勵二代回鄉。

(工商 )