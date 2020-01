總統蔡英文接受英國BBC專訪時表示:「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家,因為我們已經是獨立的國家了,我們自稱為中華民國(台灣),我們有政府、軍隊和選舉。」

BBC詢問蔡英文,是否贊成台灣正式獨立?

蔡英文回應:「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家,因為我們已經是獨立的國家了,我們自稱為中華民國(台灣),我們有政府、軍隊和選舉。」

蔡英文在專訪中,以英文回答「Republic of China(Taiwan)」,外界質疑蔡英文偷渡國號改變的問題,片面改變現狀,認為Republic of China,Taiwan,和Republic of China(Taiwan),逗號與括號Taiwan有不同含義。逗號是改變國號,把「台灣」納入國號當中,使用括號則是附帶解釋。

由於蔡英文口語回答「Republic of China Taiwan」,聽不出來是使用逗號還是括號,但總統府中文翻譯為「中華民國(台灣)」。府方強調,新聞稿一向使用「Republic of China(Taiwan)」,沒有改變。

(工商 )