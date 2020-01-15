總統蔡英文接受英國BBC專訪時表示：「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。」

BBC詢問蔡英文，是否贊成台灣正式獨立？

蔡英文回應：「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。」

蔡英文在專訪中，以英文回答「Republic of China（Taiwan）」，外界質疑蔡英文偷渡國號改變的問題，片面改變現狀，認為Republic of China,Taiwan，和Republic of China（Taiwan），逗號與括號Taiwan有不同含義。逗號是改變國號，把「台灣」納入國號當中，使用括號則是附帶解釋。

由於蔡英文口語回答「Republic of China Taiwan」，聽不出來是使用逗號還是括號，但總統府中文翻譯為「中華民國（台灣）」。府方強調，新聞稿一向使用「Republic of China（Taiwan）」，沒有改變。

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