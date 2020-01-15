啟明國小推動環境教育課程，15日帶領3到6年級學童到白沙屯海邊淨灘，學習與環境、海洋和諧共生。（啟明國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

啟明國小推動環境教育課程，15日帶領3到6年級學童到白沙屯海邊淨灘，學習與環境、海洋和諧共生。（啟明國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

啟明國小推動環境教育課程，15日帶領3到6年級學童到白沙屯海邊淨灘，學習與環境、海洋和諧共生。（啟明國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮啟明國小，15日帶領3到6年級學童到白沙屯海岸淨灘，學童們戴上手套、拿起布袋和水桶，一一將打上岸的海洋垃圾撿拾乾淨，初次親身面對海洋生態問題，有學生驚嘆「原來海邊垃圾那麼多！」，對於海洋環境教育更有感。

啟明國小位在通霄白沙屯地區，這學期結合環境教育、海洋教育，發展在地化主題課程，利用學期末時段，帶領3到6年級學童到白沙屯海邊淨灘，讓課程除了自發、互動之外，也藉由親身實踐，善盡世界公民責任，讓世界「共好」。

啟明國小環境教育課程，先以白沙屯海岸空拍影片，讓學童認識在地的海洋地形，也說明目前海洋汙染問題，校方表示，當學童驚見1隻信天翁死在海邊，身體腐爛後，肚子裡全部是塑膠垃圾的畫面，紛紛正視塑膠垃圾造成海洋生態危機的嚴重性，經師生討論，決定起身動手，透過淨灘讓海洋變得更美麗。

國小5年級的學生陳欣茹參與淨灘活動，有感而發表示「大家一起把海邊的垃圾撿起來，才發現原來海邊的垃圾這麼多，撿完之後，白沙屯海邊變得很漂亮。」

帶隊老師吳湞筌表示，帶著學生一起淨灘，是給小朋友一個觀念，每個人都可以藉由自己的力量，讓社會變得更好，其實當小朋友看到信天翁被餓死的照片，就能夠深刻了解到目前海洋塑膠垃圾問題，透過大家的雙手，只要用心，就能夠一點一滴改變社會。

教導主任王國海提到，環境教育主題課程，除了讓小朋友認識自己居住的白沙屯社區，也能夠了解海洋面臨的生態問題，校方積極發展「近海、淨海、敬海」的3海課程，學習與環境、海洋和諧共生。

全程陪伴淨灘的白西里王堂滕里長則認為，小朋友在國小階段，能夠參與這樣的活動與課程，是埋下1顆種子，未來長大之後，就會一起保護海洋，是很重要的札根教育。

(中時 )