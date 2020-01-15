茅港尾八景圖，重現茅港尾百年古官道繁華景色。（劉秀芬攝）

茅港尾八景圖，重現茅港尾百年古官道繁華景色。（劉秀芬攝）

茅港尾八景圖，重現茅港尾百年古官道繁華景色。（劉秀芬攝）

台南下營區內經茅港尾的南63線道路，是明末清初北往縣治諸羅山、南往台南府城的古官道，下營區公所在改善南63線道路工程同時，設計茅港尾八景意象裝置，近日已經完工，希望透過重塑歷史文化空間，讓民眾認識昔日下營茅港尾繁華歷史。

台灣納入清朝版圖後，渡台漢人不斷增加，茅港尾於康熙末年形成街市，最繁盛之時有5條大街，甚至有「小揚州」之稱。由黃清淵《茅港尾八景追記錄》文獻中所描述之八景，可證實其繁榮盛況，也說明當時茅港尾社經地位極為重要。

茅港尾八景包括吳園消夏、營盤烽火、竹寺眺晚、暗街夜市、鵝脰採菱、橋頭晒網、東郭踏青、西疇收穫，目前這些地點雖多已荒廢，但殘留的地景建物，仍可約略體會當年盛況。

下營區長姜家彬表示，古官道道路重建及造景計畫歷經多次協調討論，與在地居民取得共識，精心設計茅港尾八景風華造景裝置，以抿石子及陶片，在花岡岩石材上拼出圖案，成為訪古尋幽熱點。

此外，位於南63線上的茅港尾天后宮，成立距今已340餘年，廟內有康熙、雍正年間石碑，300多年歷史石獅，是熱愛廟宇文化人士必訪點，農曆春節期間廟方舉辦油畫大師曾文忠畫展、鑽轎祈福送發財金、擲筊送家電活動，姜家彬邀遊客來參香祈福時，順路一訪古官道茅港尾八景意象裝置。

(中時 )