年關將近，各家業者為衝買氣，無不絞盡腦汁推出各種促銷方式，目的就為了能在年節伴手禮大戰中脫穎而出！趁著這波促銷檔期走一趟賣場，發現今年幾個重要通路都有一款禮品特別搶手、詢問度也超高！答案揭曉：＂萌出超人氣＂的正是──蟬聯13年全國銷售冠軍的人蔘滋補液「桂格養氣人蔘」！

探究買氣爆棚的原因，答案其實很簡單，正是桂格養氣人蔘超優質的品質，早就是大家心目中的送禮首選！不但原料經過重重檢驗、嚴格把關，熬煮出來的優質健康飲品更獲得國家健康食品認證，送禮送健康，人氣當然高居不下！今年桂格跨界與超人氣喵喵Hello Kitty聯名推出「春節行李箱」，讓送禮這件事變得更有趣，多款繽紛活潑的圖案超討喜，行李箱內盛裝了滿滿的桂格養氣人蔘，送禮同時送上健康的心意，難怪詢問度超高！

桂格養氣人蔘今年春節檔期與Hello Kitty跨界聯名合作，推出「春節行李箱」。(圖/由品牌提供)

【人氣明星Hello Kitty跨界相挺，桂格買氣一飛衝天】

桂格養氣人蔘這次和Hello Kitty聯名合作，推出「春節行李箱」，各個通路的行李箱無論在造型設計還是顏色選擇上均發揮了小巧思，唯一的共通點就是全部都無敵可愛，讓萌萌的Hello Kitty陪伴你開心出遊去。而每一間賣場獲得行李箱的條件不盡相同，所需購買桂格養氣人蔘的份數也不太一樣，Hello Kitty鐵粉如果想把他們通通帶回家，可要仔細閱讀活動方法與步驟喔！

桂格養氣人蔘「春節行李箱」，24吋行李箱裡面有94瓶養氣人蔘，超級大氣！(圖/由品牌提供)

桂格養氣人蔘「春節行李箱」，24吋行李箱裡面有94瓶養氣人蔘，超級大氣！(圖/由品牌提供)

桂格養氣人蔘「春節行李箱」，各賣場都有獨家款式，討喜又可愛，圖片為20吋行李箱三款，行李箱內裝有90瓶養氣人蔘。(圖/由品牌提供)

【桂格禮盒選擇多，送禮到位，一次收買全家人的心、照顧全家健康】

春節到朋友家拜年，帶上一份得體的伴手禮，不僅讓你面子十足，若對朋友有實質助益，更是將這份禮送到心坎裡。桂格養氣人蔘連續13年全國銷售第一，真材實料、精心調配，選用人蔘補氣、西洋蔘穩氣，喝起來溫潤順口，適合補充元氣，使飲用者的精神更佳。拜訪日夜打拼、精神消耗甚鉅、急需元氣補充的好友，特別適合帶上桂格養氣人蔘作伴手禮，表達關心。

桂格養氣人蔘全國銷售第一，是過年期間送給親朋好友的體面伴手禮，今年再加上Hello Kitty加持，實用又大方。(圖/由品牌提供)

如果拜訪的對象是長輩或其他晚輩，桂格也有豐富的健康飲品提供選擇，如：桂格活靈芝、桂格人蔘雞精等，桂格活靈芝質地溫和，好消化、好吸收，調節免疫力，飲用後可維持好氣色；桂格人蔘雞精以獨家燉製技術，長時間熬煮，萃取出鮮雞營養精華，適合日常滋補養生。靈芝表孝意，雞精表滿元氣，2020年無往不利！

【各通路還有不同活動，春節趕緊把握機會到賣場逛逛】

桂格養氣人蔘除了與Hello Kitty聯名推出春節行李箱之外，主要通路更推出滿額贈或發票登錄就贈送Hello kitty聯名贈品等活動，想利用這一波年節促銷檔期購買桂格健康飲品的朋友們，尚須特別注意活動時間與活動內容。趕緊利用春節，為自己的好氣色加分，以健康姿態迎接鼠年的到來！

桂格於各賣場推出不同款式Hello kitty行李箱，有興趣蒐集的鐵粉快到門市搶購。(圖/由品牌提供)

桂格於各賣場推出不同款式Hello kitty行李箱，有興趣蒐集的鐵粉快到門市搶購。(圖/由品牌提供)

更多桂格春節行李箱活動與贈品資訊，請參閱店頭海報，

【活動：小編偷偷送！桂格與Hello kitty聯名款行李箱(不挑款)＋桂格養氣人蔘】

參與方式

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獎品內容：

>【桂格與Hello kitty聯名款行李箱(不挑款式)乙個＋桂格養氣人蔘乙盒】

公佈時間 2020/1/31 ( 於本則臉書貼文留言處公佈 )

領獎方式：郵寄（限台澎金馬地區）(2019年2月後寄出)

(中時電子報)