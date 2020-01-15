107年新修正的「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，甫於108年7月1日施行上路，金管會於109年1月9日再度預告修正委託書規則，為何在短期內二度調整委託書徵求人資格？

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升指出，依證券交易法第25條之1授權訂定委託書規則，將取得委託書方式分為徵求與非屬徵求，其中，徵求依所得代理股數需否受限於公司已發行股份總數百分之三，又分為有限徵求與無限徵求。

考量金融機構營運涉及大眾存款戶及保戶權益，對於公司性質屬於金融控股公司、銀行法所規範銀行及保險法所規範保險公司者，委託書規則對委託書徵求人的持股要求，較一般公司為嚴。

107年8月16日修正前，原規定金融機構股東會有選舉案時，有限徵求徵求人限「繼續一年以上持有公司已發行股份80萬股或已發行股份總數千分之二以上」，然107年發生張綱維以多家投資公司徵求委託書並搶下三信銀數席董事事件，致金管會於107年8月16日修正委託書規則，制定俗稱的「張綱維條款」，將金融機構召開股東會有選舉董監事議案時，其有限徵求徵求人持股資格，提高為繼續一年以上持有該公司已發行股份總數千分之五，並刪除持有已發行股份80萬股以上條件，另訂於108年7月1日施行，以使金融機構股東有時間因應。

然委託書規則此等提高徵求人門檻修正，雖適度防堵類如張綱維此種濫用徵求制度情事再度發生，卻也錯殺小股東透過委託書制度參與公司治理權利，與近期我國公司法修正主推股東行動主義背道而馳。

詳言之，公司法於107年8月修正時，放寬第172條之1股東提案權及第192條之1、第216條之1董監事候選人提名制度要件，目的無非希冀藉此提高小股東參與公司事務意願，並在提名制度與累積投票制配合下，使小股東所支持的董監事人選有機會進入公司，在在顯示立法者有意朝強化小股東充分行使監督權，甚至參與經營權的方向邁進。

然上開委託書規則將金融機構徵求人門檻提高至千分之五，在股本龐大的金融機構，只保留持股千分之五的門檻，對小股東甚為不利，等同宣告小股東無法擔任委託書徵求人，連帶使小股東於股東會股權行使受影響，並且降低小股東所支持的人選當選為董監事機會，不但有礙股東行動主義落實，抑且與美國1934年證券交易法第14條a未對委託書徵求人資格設有限制的開放立場截然不同。

所幸金管會於109年1月9日預告將再度修正委託書規則，增加「持股200萬股」即得擔任委託書徵求人，適度鬆綁徵求人資格。金融機構股本落差極大，千分之五對股本龐大的金融機構小股東而言門檻過高，已發行股份200萬股持股數門檻，使股本極大金融機構小股東符合徵求人資格可能性大大提高，且200萬股門檻已較先前80萬股為高，而可適度防堵濫用委託書徵求制度情況。

同時徵求人資格保留千分之五門檻，使金融機構小股東不論公司股本大小，皆有可能藉由擔任委託書徵求人，積極參與公司治理、落實股東行動主義。該修正預告期間為109年1月15日至109年2月13日，可望可在今年股東會旺季來臨前施行，若此，相關金融機構的小股東即有可能利用此新制擔任徵求人以參與董監事選舉，發揮累積投票制所欲展現的比例代表精神。

(工商 )