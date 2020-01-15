精湛建設一年一度的愛心圍爐餐會-「送愛心到人間」活動，今年傳愛邁入第21年，在精湛建設總經理、身兼台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲的熱情號召下，34家善心企業合力募集逾700萬的物資，造福了10個社福團體、近400個家庭！今（15）日在好運來洲際宴展中心席開近百桌、近千人一起享用愛心圍爐餐，場面相當溫馨感人。

親自裝成小丑上陣充當主持人的陳志聲表示，辦這個活動是為了讓每一位小朋友、師長、家長及社志工們感受到社會的溫暖關懷跟鼓勵，「在這些孩子成長過程中，家長所承受的壓力，和社會給的異樣眼光，是沒有受過這種遭遇的我們，更應該去給予這些家庭支持及鼓勵。」

活動一開場，現場百人的玩偶隊伍在孫越「朋友歌」歡樂迎賓曲中進場展開，近百位台灣行動菩薩助學協會及台中大屯扶輪青年服務團的志工們變裝成各種玩偶們在變身小丑的陳志聲帶領，熱情的歡迎及陪伴所有孩子。每一位小朋友及家長、師長及社志工們都是送愛心到人間圍爐餐會的貴賓，一份真誠的尊敬與愛的關懷，讓參與活動的每一個人感受到愛的力量。

第21年的送愛心到人間圍爐餐會15日中午，邀請了彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、家扶台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、大同育幼院、惠明盲童育幼院、伊甸基金會、瑪利亞基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等10個社福單位、近400個慢飛天使及盲童家庭、千人與會，一同在台中好運來洲際宴展中心裡愛的圍爐。

活動最高潮是陳志聲與現場所有來賓一起透過巨型打氣筒充氣充滿象徵「為愛集氣」的大紅愛心氣球，在不斷的加油吶喊聲中、爆破10顆超大氣球揭開神秘禮物！

在孩子們的驚喜歡呼聲中，主辦單位送出了5部交通車及7部機車、醫療設備水療池軌道移位系統、數百項孩子們所需的輔具及輔助器材、百部電腦筆電及家電設備、65吋液晶電視、單眼相機、行動擴音系統、平衡訓練設備以及聲光刺激學習器與語言溝通輔助設備等700多萬神祕禮物給受邀的10個社福單位，讓活動現場沸騰、愛心集氣達到最顛峰！

今年「送愛心到人間」活動由燕景基金會、精英電腦、禾安投資、精銳建設、龍寶建設、寶輝建設、精湛建設、磐興建設、壕錀企業、裕元基金會、宏全國際集團、香港傳誠集團、欣向美牙醫、美加醫美、LARGAN、台灣行動菩薩助學協會等34共同主辦單位及77家協辦單位共同籌辦。

除了神秘禮物以外，活動中由裝扮的大玩偶們分送給每位小朋友紅包及玩具、玩偶背包等，還另特別為了小朋友們準備了50個超值驚喜禮物箱抽獎活動，裝滿的玩具禮物、糖果等讓抽到小朋友們都興奮不已！

此外，為小朋友們辛苦付出的各單位，選出27名年度績優志工也獲得肩頸按摩器的鼓勵。活動最後在數百盞點燃的紅色愛心燈光下與「感恩的心」的旋律中感動溫馨落幕！

(工商 )