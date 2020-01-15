「2020台灣燈會」將於2月8日至2月23日盛大登場，展區包括森林園區、馬場園區及文心森林公園。其中，位於后里馬場展區的地方采風舞台，準備了豐富多元的表演節目。為了讓燈會開始時呈現最完美的演出，文化局長張大春今（15）日親自與街頭藝人場勘。

今日到場的街頭藝人，包括台中市傑出演藝團隊金宇園掌中劇團、狂夢藝術LIT ART及台中市街頭藝人艾倫Allen吳俊佑今日前往現場場勘，金宇園掌中劇團帶來獨特的台灣黑熊人偶與大頭布袋戲偶的雙偶演出，逗趣可愛，十足吸睛。

而狂夢藝術LIT ART以亮麗炫目的高難度的大鐵環及立方體特技作為表演，令人目不轉睛；另一位台中市街頭藝人艾倫Allen吳俊佑，則帶來繽紛炫麗的水晶球魔術秀表演，期以精湛的技術吸引所有人的目光，這些精采的表演節目，都將在台灣燈會正式開幕後呈獻大家。

地方采風舞台於燈會期間每日傍晚起安排演出，有超過38場的優質表演接力匯演的團體，包含五洲園掌中劇團、極至體能舞蹈團、創造焦點、妙璇舞蹈團、泰雅原舞工坊、台灣揚琴樂團等多組台中市傑出演藝團隊，也有客家亮點團隊阿比百樂團等表演團體，亦有許多在地社區優質表演團體，期帶給來訪的觀眾星光璀璨的夜晚。

不僅是地方采風舞台有星光熠熠的表演，文化局也於燈會期間每日下午5時起在后里馬場園區安排街頭藝人表演，安排接觸性雜耍Jester許值銓、MissAntipode足上舞伶楊立微、劍玉師小螺絲陳益銓及街頭打擊表演巴奇先生Papi Bucket黃子倫等多組街頭藝人到現場表演38場次，遊客除了觀賞各地精緻的花燈展示外，也能停下腳步駐足欣賞每位街頭藝人的優異演出。

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