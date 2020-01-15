大同(2371)集團旗下尚志資產開發以慶賀土城大同莊園社區住戶入新厝、迎新年為由，與關係企業通路事業大同3C及夏普家電攜手合作，15日起至19日在大同莊園社區外廣場舉辦3C家電展售會，俾助大同3C及台灣夏普兩公司今年銷售業績挑戰兩位數成長。

大同轉投資華映、綠能及美國公司等公司去年陸續辦理清算或重整，致使大同去年合併營收遽減至358.82億元，年減41.64％。華映及綠能兩公司前年12月營運幾乎停擺，使得大同去年12月合併營收38.1億元，年減幅降至6.2％。

尚志資產去年第一季先後處分新北市土城大同莊園三期土地、台北市中山區長安東路二段土地，去年前三季認列兩筆土地處分利益總計百億元，使得大同去年轉虧為盈，EPS為0.44元。尚志資產推大同莊園一期綠建築住宅建案，預估銷售金額達百億元，去年第四季陸續完工交屋，可依完工交屋比例認列利益。尚志資產去年10月預售大同莊園二期住宅建案，主推2～3房23～42坪，每坪預售價格45萬元起跳。

大同表示，大同百分之百持股的尚志資產，這次與大同3C攜手合作推出3C家電特賣會，主推大同液晶電視、水波爐及大同電鍋等商品外，還祭出單筆消費滿2萬元，送大同百年紀念小白鍋、滿5萬元送大同電烤箱、滿10萬元送大同電火鍋。並與夏普家電合作，夏普主推HEPA空氣清淨除溼機及HEALSIO水波爐。

(工商 )