新飯店增加與少子化使2020年婚宴市場競爭更熾，為全力搶攻婚宴商機，寒舍集團旗下台北寒舍艾美酒店攜手寒舍艾麗酒店，精選2020年度好日，共同推出「精選艾美麗」婚宴優惠專案，姐妹飯店聯合行銷，提供新人更多選擇。

「精選艾美麗」」婚宴優惠專案，中式桌席優惠價每桌26,800元+10% (12人/桌)起，內容包括寒舍花譜時尚花藝佈置、新娘專屬管家服務，以及五星級奢華海陸美饌，訂席達10桌以上可獲贈迎賓雞尾酒會，再加碼升等豪華客房至主管套房住宿一晚、翌日自助早餐二客。另自即日起至06月30日限時贈送好康，凡訂席滿20桌以上，直接送全場精緻婚禮小物(款式隨機贈送)，訂席滿30桌以上，享超有感折扣免費一桌桌席，現省近3萬元，寒舍集團提醒，兩項限時優惠不得合併使用。

「精選艾美麗」婚宴專案有兩套中式婚宴佳餚可供選擇，其中「摯愛婚宴菜單」的菜式有和風造型的「艾戀花糰圓」、以鹹酸襯托海鮮原味的「古法鹹檸檬蒸寶石鱸魚」及溫潤進補的「沉香麻油雞米糕。「囍戀婚宴菜單」則特別推薦醇香鮮美的「酒釀蛋香百花迷你松葉蟹鉗」、外焦香內軟嫩的「南洋風味燒烤法式豬小排」及富含膠質口感豐富的「胡椒豚軟骨花膠豬肚盅」，每位賓客還可享用甜蜜沁涼的哈根達思冰淇淋」，專案也包含寒舍花譜時尚花藝佈置、時尚風格的桌巾及椅套選擇、西式婚禮裝飾蛋糕、浪漫裝飾香檳塔等完整安排，並提供豪華獨立新人休息室、新娘專屬管家、新人套房住宿一晚及婚宴菜色鑑賞85折優惠(付訂後方享折扣)等尊寵服務。

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