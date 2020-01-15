在台發展多年的杜力，因東森《2分之一強》的諧星角色為人所知。鮮少觀眾知道，杜力當初來台時、是以樂團歌手的身分闖蕩的；但世事總是事與願違，由於自身的幽默談吐太過出眾，開始在各大綜藝節目上大放異彩。雖然得到了在演藝圈發展的空間，可是對於愛唱歌的杜力來說，心裡總有不小缺憾。

杜力的新單曲，為所有在感情關係中處於下風的男人唱出心聲。(經紀公司提供)

無法忘情歌唱的他，依然與朋友們組團演唱，甚至為了求得舞台不惜降價演出，只為了在上節目搞笑之餘，留給自己一個空間形塑歌手的面貌。他征戰各種舞台，當然也結識了許多音樂人朋友；一般的音樂人聽到他的歌手夢，大多都是笑笑祝福，再見不送。他一直在尋找創作人合作，直到遇見了當代歌壇僅存的知名創作夫妻檔林從胤和謝衣沛老師，他們將杜力的夢想放在心上，相談甚歡後隨即展開了新單曲的前製創作。

杜力很感謝林從胤和謝衣沛老師為他展開了新單曲的製作。(經紀公司提供)

一般台灣都有個錯覺，總以為外國人在台灣把妹無往不利，殊不知杜力的感情路上也曾幾次處於弱勢的一方。在聽了杜力親身的工具人故事後，林從胤老師與謝衣沛老師為他特別量身打造的動人悲情歌曲，為所有在感情關係中處於下風的男人唱出心聲。

(中時 )