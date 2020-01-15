台南市警六分局偵查佐謝宇軒為讓防搶演練更逼真，還購買仿電影《國境殺戮日》的面具和連帽黑衣裝扮。（台南市警六分局提供／洪榮志台南傳真）

「錢是國家的，命是自己的！」台南市警六分局15日上午舉行防搶演練，在一聲槍響下，2名員警身穿連帽黑衣，仿電影《國定殺戮日》的歹徒裝扮，持槍進入華南銀行金華分行搶奪現金後逃逸，行員立即按下連線警鈴報案，員警獲報展開攔截圍捕，最後成功緝獲「搶匪」。由於演練過程逼真，意外入鏡的現場顧客都能感受演練的震撼力。

電影《國定殺戮日》描述政府為解決監獄擁擠，犯罪率居高不下，每年選定一天夜晚12小時，民眾可盡情犯罪，不用負任何刑責。警六分局偵查佐謝宇軒為讓「金融機構防搶安全維護暨攔截圍捕」演練更為逼真，還購買仿電影《國境殺戮日》的面具和連帽黑衣裝扮，與偵查佐黃啟能扮成歹徒進入銀行行搶，並挾持裝扮成女顧客的偵查佐董官珮。

2人在銀行內高喊「錢是國家的，命是自己的！」要求行員立即交出現金新台幣20萬元，得手後迅速轎車往南逃逸。機警的行員也馬上按下警民連線警鈴，並立即撥打「110」電話報警，警方獲報後派員到場採證，並在重要聯外道路設下3個攔截點，最後在萬年路與永成路口成功緝獲歹徒到案。

警六分局表示，年關將近，各行各業現金需求流量大，金融機構、銀樓、彩券行容易成為歹徒覬覦目標。有鑑於此，警方的防搶演練如同「壓力測試」，讓金融機構、警察等安全防衛體系實境操兵，希望強化防衛能力。

警六分局長陳建民呼籲民眾，存領大量現金或彩券時，除應結伴同行外，也可請求警察協助護鈔或安全維護，以保護現金安全。同時，過年期間，員警服務更不打烊，仍將持續堅守崗位，讓民眾有個愉快安全的春節假期。

(中時 )