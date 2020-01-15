工商協進會理事長林伯豐15日於「公亮紀念講座」表示，台灣現在的立場應該要專注改善兩岸關係及參加國際經貿組織，蔡政府會提出哪些兩岸政策，是各界要關注的重點。林伯豐呼籲，「企業界希望海基、海峽兩會能開始溝通，不能讓大陸已讀不回，這裡還有不少的改善空間」。

他認為，企業界當然希望兩岸能夠開始溝通；國際上，雖然單邊貿易可行，但有些FTA即將到期，政府應關注；另外，是否能與美國簽署FTA是台灣經貿發展的關鍵，如與美簽約，很多國家就會跟進，若只是軍艦經過台海，對台灣只有傷害。

林伯豐強調，「蔡英文的第二個任期，職權運作空間很寬闊，兩岸關係上，有很多選擇，她怎麼選擇，大陸要怎麼回應，雙邊都要有智慧；現在，對方能接受什麼、台灣能接受什麼，雙方都有了解，接下來就是願不願意做以及做的結果是否對台灣有益，這需要政府好好判斷；另外，國內產業發展上，『5缺』問題有改善，但一直沒解決，政府這部分也要努力」。

(旺報 )