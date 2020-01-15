恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）宣佈，NTT DOCOMO與索尼影像產品公司（Sony Imaging Products and Solutions Inc.）將在行動支付動態展示中使用恩智浦超寬頻（Ultra-Wide Band；UWB）解決方案。

隨著恩智浦日前宣佈推出適用於行動裝置的晶片組，恩智浦持續獲得來自手機、物聯網與汽車製造商等跨領域生態系統領導者的支持，以建立UWB生態系統，並運用安全且獨特的恩智浦UWB產品組合，增強精確即時定位功能。

恩智浦、DOCOMO與Sony精心設計的智慧零售動態演繹展示了使用UWB技術帶來的直覺、輕鬆的連結體驗，以及該技術針對以FeliCa為基礎的服務（範圍涵蓋交通、店內支付、大樓門禁等）所帶來的潛在影響與效益。

DOCOMO通訊裝置開發部門總經理Takeshi Higuchi表示：「我們展示了行動支付、廣告與智慧鑰匙的應用，呈現一個可幫助開發人員、製造商與服務供應商能更好地為消費者服務的架構。我們非常高興能夠與恩智浦以及Sony合作，共同探索更便捷、更寶貴的消費者體驗。

索尼影像產品公司FeliCa業務部資深副總經理Toyoaki Kobayashi表示：「恩智浦始終與我們擁有共同的願景，希冀為前來日本旅遊的全球旅客與日本的手機用戶提供整合、快速、安全的非接觸式付款、票務與其他應用體驗。此次展示的案例中運用精密測距功能，可讓用戶從以FeliCa為基礎的服務中獲得更多效益。

智慧零售展示透過追蹤用戶行動與定位，演繹了UWB的360度定位功能的廣泛效益、可精確到幾公分的定位準確度與空間感知，這些功能可針對個人化廣告與行銷專屬定製。

此外，還展示了UWB廣泛的補充功能，即在藍牙低功耗（Bluetooth Low Energy；BLE）與近場無線通訊（Near Field Communications；NFC）等狹帶頻譜（narrow-band spectrum）上增強現有無線技術並與之交互運作。此次UWB的展示包含了用於進行支付、身份驗證與識別的端到端安全硬體與軟體，為店內購物與無感支付實現安全便捷且無需動手操作的支付體驗。

(工商 )