上海市「加快推進上海金融科技中心建設實施方案」（簡稱實施方案）15日正式揭曉，在全速推進金融科技關鍵技術研發方面，上海將積極推動大數據、人工智慧、區塊鏈、5G等新興技術深入研發攻關，推動技術創新與金融創新的融合發展。

此外，深化晶片、演算法、雲端運算等基礎技術攻關，提升金融創新的基礎技術支撐能力。統籌布局安全、穩定、高效的資訊基礎設施，積極爭取大陸國家級金融科技重大項目和平台在上海落地。

上觀新聞15日報導，為加快推進上海金融科技中心建設，落實大陸國家關於金融科技的頂層設計，推動上海國際金融中心和科技創新中心聯動發展，前期上海市地方金融監管局會同相關部門研究制訂實施方案，1月8日已由市政府辦公廳正式印發。

實施方案提出力爭用5年時間，將上海打造成為金融科技的技術研發高地、創新應用高地、產業集聚高地、人才匯集高地、標準形成高地和監管創新試驗區，將上海建設成為具有全球競爭力的金融科技中心的總體目標，並從五個方面，提出25條創新務實的工作措施。

(工商 )