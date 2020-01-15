李明川錄TVBS《食尚玩家-歡樂有夠讚》前透露近況，他表示今年是他入行的第二十六年，他坦言該做的都做了，就是拍戲這件事情不太認真，甚至分享一件趣事，剛開始入行的時候接戲劇《棉花炸彈》的造型，有一位演員開拍前幾天臨時不錄了，「製作人認為我白白嫩嫩又瘦，男扮女裝一定很秀氣，殊不知有多醜，我的螢幕處女秀就給了這個角色。」

李明川剛入行時曾男扮女裝，笑說是「螢幕處女秀」。(伊林提供)

戲劇系畢業的他內心很期待嘗試舞台劇或者音樂劇，「以前總是接演各式各樣的李明川角色，現在的我不會真的轉行去拍戲，但不排斥各種可能，像《女力》都跨足時尚產業，感覺我也可以去參與一角演個時尚編輯呀！」他認為舞台劇和電視劇的性質不同，前者需要排練，後者得長時間內化，舞台劇對他而言是第一選擇。

今年四月分他打算出一本精裝版花藝書，暫時還沒有定下由誰來站台，光是拍花藝照片以及通告兩邊跑就忙得團團轉，水深火熱的日子，讓他直言：「要努力跟公司一起把時間協調清楚，現在過一天是一天，這不是厭世，每一日的節奏都好快呀！」

(中時 )