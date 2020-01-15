大千出院準備服務團隊協助病人在出院前完成評估，並銜接出院後相關醫療資源。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市大千綜合醫院社區醫學部及出院準備服務團隊雙雙獲得2019年SNQ國家品質標章肯定，為縣內首間一次拿下2項SNQ認證的醫院。

大千醫院致力照顧社區民眾健康及住院病人出院後照護品質。大千社區醫學部結合在地衛生單位與民間機構共同推動預防保健及健康促進活動，提供近距離的全方位健康服務，以「健康好鄰居、政策好夥伴－全人照顧全心關懷的無縫接軌社區服務網」通過SNQ國家品質標章肯定。

社區醫學部主任林泰丞說明，大千分級醫療與雙向轉診投入矯正機關醫療服務，獲得多方肯定，並推動全方位癌症防治，蟬聯2017年、2018年全國子宮頸癌生命搶救王地區醫院第一名，更投入社會公益與教學研究，獲2019年健康平衡策略計分卡國際研討會論文優秀獎。

由醫護人員組成的出院準備服務團隊也獲SNQ肯定，協助住院病人在出院前就能完成評估，並銜接長照、居家醫療及居家護理服務，讓病人及家屬可獲得完整及持續性的長照服務，提升照顧者的知識及技能，減輕照顧負擔。居家護理副護理長邱慧婷分享，1位肺炎病人因疾病關係須長期依賴鼻胃管，加上身上有多處壓傷傷口，雖家中有聘僱外籍看護工，但家屬仍擔心出院後的照護，經出院準備服務護理師評估及協助，病人出院後，立即銜接長照資源，讓家屬安心又感激。

(中時 )