大陸電動車大廠蔚來汽車15日美股盤前一度漲逾17％，此前陸媒稱廣汽計劃以約10億美元入股蔚來，隨後蔚來回應，以公告為準。截至台北時間下午6時19分，蔚來美股盤前報4.2美元，大漲11.7％。

第一財經15日報導，15日大陸自媒體發文爆料稱，廣汽目前正在籌集資金，計劃以10億美元入股蔚來，以助蔚來走上自我造血之路。

此前，蔚來董事長李斌在接受媒體採訪時表示，「蔚來最近整個公司都在積極融資，很多方面都在往前推動，包括有一些可以獨立運營的部門，獨立融資都在推動中」。

(工商 )