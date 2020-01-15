傳廣汽擬10億美元入股 蔚來盤前漲逾17％ 19:022020/01/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電動車大廠蔚來汽車15日美股盤前一度漲逾17％，此前陸媒稱廣汽計劃以約10億美元入股蔚來，隨後蔚來回應，以公告為準。截至台北時間下午6時19分，蔚來美股盤前報4.2美元，大漲11.7％。 第一財經15日報導，15日大陸自媒體發文爆料稱，廣汽目前正在籌集資金，計劃以10億美元入股蔚來，以助蔚來走上自我造血之路。 此前，蔚來董事長李斌在接受媒體採訪時表示，「蔚來最近整個公司都在積極融資，很多方面都在往前推動，包括有一些可以獨立運營的部門，獨立融資都在推動中」。 (工商 ) #美元 #入股 #10 #計劃 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭夜車回台東！陳樹菊現身投票：很高興 11:512020/01/11 政治 時間未到急拆競選帆布 大內老婦觸法 12:532020/01/11 社會 年輕人站出來！投票所見青春氣息 16:132020/01/11 政治 陸科技部：2020做好強化核心技術10方面工作 19:262020/01/11 財經 擺脫選舉激情血拚紓壓 SOGO攜手10大銀行最高享8％ 06:042020/01/12 消費 扶輪社員送暖 巧扮10隻暴龍陪家扶家庭採買年貨 14:082020/01/12 社會 下雪了！合歡山銀白一片 積雪逾10公分 07:352020/01/13 生活 傳華府停止陸製無人機民用飛行計劃 10:402020/01/13 財經 中職》獅新秀變裝瑪利歐跳水 林安可喊出10勝10轟 17:362020/01/13 體育 不止10公里內免費 中市府「雙十公車」最多只收10元 22:012020/01/14 財經 財經熱門新聞 嚇！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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