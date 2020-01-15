大選後，高雄市長韓國瑜重回到高雄市府上班。資深媒體人趙少康之前建議韓國瑜，不能睡懶覺、不能遲到，要認真做好高雄市長。民進黨立委王定宇卻酸標準實在太低。趙少康回嗆：不要斷章取義。

趙少康在《觀點》指出，不管有沒有罷免，既然高雄那麼綠的地方選韓國瑜當市長，韓本應要好好做，更何況他選後3個月就去選總統，當然韓國瑜有他的理由：黨中央等，請了3個月的假，所以韓國瑜這次回高雄要早睡早起，媒體在盯他的一舉一動，雖然不自由，但也算是好事，因為最怕沒人理，等到一天大家都不理他，就完了。

趙少康表示，這次高雄市議會開議，媒體一定去，看議員怎麼修理韓國瑜，趙少康認為，沒關係，兵來將擋，水來土淹，以韓國瑜上次政見會和辯論會的準備，應付那些高雄市議員有什麼問題呢 應會應付裕如。

趙少康強調，韓國瑜重執市政，不能睡懶覺，要早一點去，以贖罪的心情好好做，結果被王定宇批，天龍人果然不懂高雄市，那麼容易啊，小學生也可以做。趙少康回酸說，那讓小學生當市長好了，不要睡懶覺，那只是其中之一，還要用贖罪心情好好準備，讓高雄市民感動 王定宇不要斷章取義。他講的是全盤建議，韓國瑜要讓高雄人看到市長那麼認真，要以謙虛贖罪的心情來做，等到5、6月要罷免的時候，也許高雄市民會覺得韓國瑜做得也不錯，幹嘛去罷免人家，因為人總是有惻隱之心。

(中時電子報)