路透社引述兩名消息人士說法報導，美國總統川普政府即將公布能大幅擴大權限的新規定，以阻止中國電信大廠華為獲得外國製產品。

美國商務部去年5月以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，這讓美國政府能限制美國製產品銷售給華為，以及含有美國技術並在國外製造的少數產品。

但在現行法規下，主要國外供應鏈仍不受美國當局管制，這讓美國政府的對中鷹派人士感到不滿，因而尋求推動擴展政府權力，以阻擋更多外國產品賣給華為。

不過美國企業界指出，讓政府能管制更多對華為的銷售，包括使用少許美國技術的海外製低技術產品，恐使美企受到不必要傷害，甚至鼓勵華為更積極尋找美國以外的供貨來源。

路透社去年11月報導，美國商務部考慮擴大「微量原則」（De minimis Rule），這項原則規定外國製產品包含的美國技術成分若達到特定比例，美國政府就有權管制出口。

依照現行法規，若美國製零組件占產品價值25%以上，美國可要求對方先獲得許可證，或能阻擋許多高科技產品從其他國家出口到中國。

兩名知情人士透露，商務部起草一項規定，將把對華為出口的門檻降到10%，並擴大範圍至消費電子產品等非技術產品，其中包括非敏感晶片。

根據其中一名消息人士，在上週的跨部會會議後，商務部已把這項新規送至白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）。若其他政府單位同意，這項新規將在未來幾週內公布生效，不留機會給公眾評論。

商務部也起草另一項規定，擴大所謂的「外國直接產品原則」（Foreign Direct Product Rule），這項規定讓美國主管機關能監管以美國技術或軟體為基礎的外國製產品。

消息人士還說，這會擴大範圍到以美國技術為基礎且賣給華為的外國製低技術產品。

(中央社)