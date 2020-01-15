寶島羽球男單一哥周天成，本周轉戰印尼羽球大師賽，第一輪遇上過去交手兩次都贏球的香港選手李卓耀，這次可惜12比21、17比21吞下生涯對戰首敗，成為會內賽首輪的冷門之一。

今天稍早世界球后陳雨菲遭丹麥選手凱絲菲特(Line Hojmark Kjaersfeldt)擊敗，男單世界排名第2的周天成也在這一站首輪慘遭滑鐵盧，也是他個人連續兩年在印尼大師賽止步第一輪。

周天成今天第1局4比4平手後，被李卓耀打出12比0攻勢陷入大幅落後，最多曾5比15、8比18兩度落後多達10分；第2局一開始李卓耀先連搶4分，周天成雖回敬一波5比0高潮超前比數，但李卓耀很快又是連續得分要回領先，中後段周天成曾追平比數，可惜無緣上演逆轉秀。

上一站馬來西亞大師賽，周天成在第二輪16強戰直落二不敵香港選手伍家朗，這戰敗給李卓耀，連續兩站賽事栽在香港選手手上。

排大會第7種子的寶島男雙組合李洋/王齊麟，今天迎戰韓國組合姜敏赫/金載煥，雙方激戰三局，「麟洋配」以18比21、21比19、21比18逆轉勝，取得對戰2連勝；男雙廖敏竣/蘇敬恒和李哲輝/楊博軒及女雙許雅晴/胡綾芳也都兵敗首輪。

稍後台灣還有男單王子維、男雙「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵與女雙張淨惠/楊景惇要上場。

(中時 )