前國民黨副主席郝龍斌今（15日）在中常會後，於臉書發文表示：各位同志，我們的確潰敗了，前面確實是一片廢墟。要重新站起來，就不需要找藉口，也沒有藉口可以找！

此時此刻我們須要一位無私，不做任何個人政治規劃，以兩個「全心」為黨奉獻。

1、全心在未來一年協助黨渡過這史無前例的危機。

2、全心尋找並輔佐可以為國民黨中興之主！

全心無私不能只是口號，更需要全力投入再站起來的膽識！沈重地說，這幾天我接觸到不同年齡層的朋友，他們對國民黨存在與否幾近不抱期望，這致命性的危機，不是尋找所謂的「戰犯」或「戰犯大審」可以解決問題！我們真的要打掉重練！

但如何重練？如何世代交替？如何調整黨的路線？提出這些眾口云云耳熟能詳的問題，卻沒有耳目一新的答案，那是沒有用的，黨依然傾頽難起！

1、黨要改造，不僅要年輕化，更要有民意的淬煉洗禮。所以有民意基礎的年輕幹部大量進入黨的決策領導體系，中央黨部或中常會才不會盍各言爾志，卻自絶於社會國家的脈動！

2、國民黨要撕下民進黨和共產黨製造的統獨對立，尋找中華民國全新的共識。各位，這20幾年來我們的國家，我們的人民，被兩個黨製造的恐懼綁架挾持！民進黨一再威嚇，兩岸任何一分的互動，就是增加一分被併吞的可能及恐懼。共產黨站在隔岸也不斷的威嚇，任何一分台獨的企圖，就會帶來戰爭。這兩個黨對中華民國不同的威嚇，一再的製造恐懼，卻在各自的政治環境取得政權遂行己利。

我們要勇敢的撕下這些恐懼，走出恐懼，凝聚新的國民共識，回到一個正常的軌道，國家才能在正確軌道上前行發展。天佑我的國家！

(中時電子報)