檢驗站針對縣內農產進行快篩檢測。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府落實農產品安全管理制度，進行快篩檢驗，做好把關工作。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

大湖採草莓成國內冬季旅遊首選。（何冠嫻攝）

苗栗縣蔬果農藥殘留檢驗站快篩保障食安

苗栗縣政府設立「苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站」，針對全縣各項果品、作物在上市前進行快篩檢驗，建立農產品安全管理制度，並輔導農民安全用藥。去年縣府農業處因應草莓季，並進行大湖地區草莓園農藥檢定，未來也將針對觀光果園提供快篩，讓遊客玩得安心吃得放心，維護農產觀光品質。

2015年苗栗縣長徐耀昌上任後，大力推動安全農特產品特色計畫，於通霄鎮農會的內湖倉庫設置「苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站」，針對各項農產品檢驗，進行快速篩檢檢測，排除農藥農藥殘留高風險產品，全力把關。

農業處副處長陳樹義說明，檢驗站針對杭菊、茶葉比賽、芋頭比賽等進行快篩檢驗，去年在草莓盛產時，進行快篩創舉，定期進行草莓快篩，並將檢驗結果傳真至大湖地區農會，再由農會發放合格檢驗證明，由縣府把關草莓安全，創消費者、莓農、大湖產業的3贏局面。此外，未來檢驗站將針對18鄉鎮的各項農特產進行快篩，並對觀光果園提供檢驗，張貼快篩證明，讓遊客一目了然，安心購買、享受採果樂趣。

(中時 )