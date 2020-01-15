陸美將簽定第一階段貿易協議，然而，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）以及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，未對降低大陸進口商品加徵關稅達成共識，將維持目前關稅稅率，導致美股盤中漲幅收斂，終場以小漲32.62點或0.11%作收。

據CNBC報導，亞洲貿易中心執行長Deborah Elms警告，目前仍存在美國總統川普隨時會對大陸進口商品加徵關稅的風險，雖然協議內容提到陸方承諾將在2年內採購美國2000億美元(近6兆元新台幣)進口商品，其中包括農產品、機械、飛機以及能源產品，甚至必須向美國降低關稅，停止向其他國家進口商品等條件，大多數分析師都認為，這些條件嚴苛，北京當局想要達成恐怕有相當難度。

Deborah Elms認為，至少從現在到美國大選前，美國企業仍然面臨風險，也就是這份第一階段的貿易協議，實際上是一份不存在的協議。另一方面，美國企業尤其是農業相關部門，會發現要供應極大數量的美國農產品非常具有挑戰性。Deborah Elms表示，陸美真正進一步發展還需等待1年左右或是更長時間，這段時間雙方還是付出一些關稅，好做未來貿易磋商籌碼。

美國官方數據揭露，陸美貿易戰爆發前，大陸採購約1862.9億美元(約5.6兆元新台幣)的美國商品以及服務；農產品部份，2017年大陸對美國採購240億美元，根據協議內容，大陸預計2年內額外採購320億美元的美國農產品。

(中時電子報)