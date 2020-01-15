家住台南市關廟區的32歲黃姓孕婦，懷第2胎已36周，14日晚間因陣痛達數小時，只好撥打119求救。不料，當救護車準備載運黃婦前往高雄市伯仁醫院生產途中，因孕婦陣痛頻率加劇，還看到男嬰胎頭，2名救護員當機立斷停靠國道路肩順利接生。

台南市政府消防局表示，救護車抵達黃婦家中時，經詢問陣痛時間約5分鐘1次，於是立即載運對方前往高雄市產檢的伯仁醫院；沒想到，途中發現該名孕婦陣痛的時間，從約5分鐘陣痛1次，到約3分鐘陣痛，還隨著時間疼痛加劇，經再次檢查還已看見胎頭，大概有2指。此時，救護車正位於國道一號南下往高雄方向，車上救護員劉紹其、張峻彬隨即請前方駕駛趕快停靠路肩後，隨即準備生產包接生。

生產期間，救護員還請孕婦配合呼吸，但隨著嬰兒準備產出的同時，媽媽的疼痛哀嚎聲也加大，還好大約不到3分鐘時間，即順利產出嬰兒，並將嬰兒保暖包覆後，隨後交由媽媽抱著安撫胎兒並平安送到高雄市的醫院。

消防隊還表示，在救護車上，孕婦的老公也非常緊張，一路上試圖安撫老婆，但卻被老婆嗆說，「老公不要吵」，救護員為讓孕婦能專心準備生產，也只好請先生先閉嘴，以免影響孕婦的情緒。

(中時 )